Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin merakla beklenen 2. sezonu, 15 Mayıs itibarıyla izleyiciyle buluştu. İlk sezonu 9 Mayıs’ta yayınlanan ve kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren dizi, yeni bölümleriyle yeniden gündemde.

Ece Yörenç’in kaleminden çıkan ve ilişkiler dünyasına modern, cesur bir bakış sunan yapım, bu sezon da aşk, dostluk ve kişisel uyanış temalarını merkezine alıyor. Leyla Taylan’ın (Serenay Sarıkaya) kendi düğününden kaçışıyla başlayan yolculuk, 2. sezonda daha da derinleşiyor.

EDİS KADROYA GİRDİ

Yeni sezonda diziye katılan isimler de en az hikâyenin kendisi kadar konuşuluyor. Başarılı oyuncu Fatih Artman kadroya dahil olurken, müzik dünyasının sevilen ismi Edis’in de oyuncu olarak dizide yer alması izleyicilerde merak uyandırdı. Edis’in nasıl bir karaktere hayat vereceği ve hikâyeye nasıl entegre olacağı şimdiden tartışma konusu.