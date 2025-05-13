

Menajer Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü. Sonrasında da Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA GELDİM"

Başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade veren Sarıkaya "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" derken Demir de "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diye konuşmuştu.

Ve daha birçok oyuncunun verdiği ifadelerin ardından Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklandı.

Menajaerinin tutuklanmasıyla şoka giren ve gelen projeleri geri çeviren Serenay Sarıkaya günler sonra ilk kez ünlü modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine katıldı.

Sezen Aksu şarkısı eşliğinde dans eden Sarıkaya'nın keyifli ve mutlu halleri dikkat çekti.

oyuncu, sevenlerinden ve basından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan defilede Nebahat Çehre, Serenay Sarıkaya, Çağla Şıkel, Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat-Kenan Doğulu da vardı.