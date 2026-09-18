Serenay Sarıkaya, yeni bir iş birliği kapsamında İstanbul'da düzenlenen özel davette yer aldı. Kız Kulesi'nde gerçekleşen gece için oyuncu, siyah deri görünümlü, yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Sarıkaya'nın davet sırasında eğlendiği anlar da görüntülendi.

KIZ KULESİ'NDE ÖZEL GECE

Son olarak Netflix'in “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin üçüncü sezonunda Leyla Taylan karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, önceki akşam Kız Kulesi'nde düzenlenen davete katıldı.

Oyuncu, gece için siyah, deri görünümlü, ince askılı ve yırtmaçlı bir elbise giydi. Kombinini iki renkli sivri burun ayakkabılarıyla tamamlayan Sarıkaya, uzun saçlarını dalgalı bıraktı.

DAVETTE DANS ETTİ

Kız Kulesi'nin gece manzarası eşliğinde düzenlenen davette keyifli vakit geçiren Sarıkaya'nın dans ettiği ve davetlilerle sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Elinde içeceğiyle gülümseyen oyuncunun eğlenceli halleri de geceden paylaşılan görüntülerde yer aldı.

KIZ KULESİ NEDEN ZİYARETE KAPATILDI?

İstanbul'un en çok ziyaret edilen simge yapılarından Kız Kulesi, 17 Eylül Perşembe günü ziyaretçi kabul etmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kız Kulesi'nin 17 Eylül 2026 tarihindeki etkinlikler nedeniyle Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsis edildiği ve bu nedenle tüm gün ziyarete kapalı olacağı belirtildi.