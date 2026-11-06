Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında ünlü isimler bir araya geldi. Geceye katılan Ajda Pekkan ile Serenay Sarıkaya ise sahnede sürpriz bir buluşmaya imza attı. İki isim, mikrofonu birlikte tutarak düet yaptı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AJDA PEKKAN'DAN SERENAY SARIKAYA'YA ÖVGÜ

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın Ajda Pekkan'la yaptığı düet ilgi gördü. Süperstar da birlikte şarkı söylediği Sarıkaya'nın hem oyunculuğunu hem de sesini çok beğendiğini dile getirerek ünlü oyuncuya övgülerde bulundu.