Menajer Ayşe Barım'a bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve Barım'ın bunun karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürüldü. Sonrasında da Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA GELDİM"

Başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gidip ifade veren Sarıkaya "Birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" derken Demir de "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" diye konuştu.

Ve daha birçok oyuncunun verdiği ifadelerin ardından Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklandı.

Menajerinin tutuklanmasıyla şoka giren ve gelen projeleri geri çeviren Serenay Sarıkaya ile sahnelere ara veren Mert Demir geçen hafta ortaya çıktı. İkili, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda öpüşürken görüntülendi.

Aşıklardan yeni fotoğraf geldi. Bir mekanda yemek yiyen sevgililer, hayranları tarafından görüntülendi.