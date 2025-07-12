Oyunculuk sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen, ancak yıllar sonra yeniden başlatılan Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'hükümeti devirmeye teşebbüs'le suçlamasıyla tutuklanmıştı.

162 gün sonra 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkan Barım, savunmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamamış ve şunları söylemişti:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum."

Davanın ilk duruşmasına ünlü isimler de akın etmişti. Birce Akalay, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi isimler de oradaydı.

Verilen ara kararda Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma Ekim'de görülecek.

Barım'ın menajerliğini yaptığı oyunculardan Serenay Sarıkaya bugün sosyal medya hesabından Barım için bir paylaşım yaptı.

"SERBEST BIRAKILMALI"

Sarıkaya, "Hiçbir suçu olmadığı aşikar olan, sadece işini yaptığı için ve bir kadın olarak bunca yıl tek başına bu kadar kuvvetli ve başarılı olabildiği için bunları yaşamak zorunda bırakılması, böylesine ağır bir bedel ödettirilmeye çalışılması, gerçekten akla ve vicdana sığmayan bir zulüm. Ayşe Barım hiçbir suçu olmadığı için ve daha kötü bir şey olmadan sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkı geri verilmelidir" ifadelerini kullandı.