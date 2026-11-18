Dijital platformlarda yayınlanan projeleriyle sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez oyunculuğuyla değil, hakkında hazırlanan bir haberle konuşuldu. Ünlü isim, kendisiyle ilgili yayımlanan ilginç iddiayı sosyal medya hesabından paylaşarak habere esprili bir gönderme yaptı.

Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Sarıkaya, haberde yer alan ifadeleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, söz konusu paylaşımına yalnızca “İnanılmaz” notunu ekleyerek iddiaya yönelik şaşkınlığını ve tepkisini mizahi bir dille ortaya koydu.

KEMALPAŞA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Sarıkaya hakkında yayımlanan haberde, oyuncunun İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir gün geçirdiği ve bölgeye hayran kaldığı öne sürüldü. Haberde ünlü oyuncuya atfedilen, “Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum” sözleri ise dikkat çekti.

Sarıkaya'nın söz konusu haberi tiye alarak paylaşması sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun ironik yorumu, takipçileri arasında da gündem oldu.