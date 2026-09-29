Son dönemde hem başarılı oyunculuğu hem de yer aldığı küresel iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez Fransa'da rüzgar gibi esti. Paris Moda Haftası kapsamında Eyfel Kulesi'nin büyüleyici atmosferinde düzenlenen dünyaca ünlü 'Le Defile' organizasyonuna katılan güzel oyuncu, podyumdaki yüksek enerjisi ve kendinden emin tavırlarıyla podyuma damgasını vurdu. Ancak gecenin ardından en çok konuşulan konu, Sarıkaya’nın şıklığı kadar üzerindeki elbisenin dudak uçuklatan fiyatı oldu.

SERENAY SARIKAYA ÜZERİNDE SERVET TAŞIDI

Dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaşan 34 yaşındaki güzel oyuncu, defilede altın tonlarında, püskül detaylı ve baştan aşağı ışıltılı bir tasarımla boy gösterdi. Podyum performansının hemen ardından moda severlerin mercek altına aldığı o özel elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Sarıkaya’nın üzerindeki göz kamaştıran tasarımın tam 9 bin 496 euro, yani güncel kurla yaklaşık 528 bin 542 TL değerinde olduğu öğrenildi.