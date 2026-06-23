Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Kenan Tosun ve Ümran Seyhan aşkında yeni gelişme yaşandı. Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, uzun süredir birlikte görüntülenmediği Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun'a, bir süredir Ümran Seyhan ile yan yana görülmemeleri soruldu.

Tosun, "Sizi bir süredir Ümran Hanım'la yan yana görmüyoruz" sorusuna, "Biz ayrıldık" yanıtını verdi.

Bu açıklamayla birlikte çiftin ilişkisinin sona erdiği kesinleşmiş oldu.

İLİŞKİLERİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Kenan Tosun ve Ümran Seyhan'ın ilişkisi, yaklaşık üç yıl önce birlikte görüntülenmelerinin ardından gündeme gelmişti.

İkilinin birlikteliği, özellikle Tosun'un önceki evliliği ve aile hayatı nedeniyle uzun süre magazin basınının yakın takibinde yer almıştı.