Serenay Sarıkaya, Vogue dergisi için objektif karşısına geçti. Hazırlık aşamasını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya’nın beyaz elbisesi, takipçileri tarafından bir anda gelinliğe benzetildi ve paylaşımları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

DENİZ SEKİ DE YORUM YAPTI

Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarıkaya’nın kareleri ve videoları, hem hayranları hem de ünlü isimler tarafından yorumlandı. Özellikle Deniz Seki’nin de paylaşımlara yorum yapması dikkat çekti.

Takipçilerden bazıları şu yorumları yaparak Serenay'ı övdü:

“Ay nikah var sandım. Yok mu konsoloslukta bir nikah falan”

“Mükemmel kadın”

“Bebeğim benim”

“Çok güzel”

GELİNLİK DEĞİL ÖZEL KOMBİN

Ancak kısa süre sonra ortaya çıktı ki ünlü oyuncunun üzerindeki beyaz elbise, bir gelinlik değil, Vogue dergisi çekimi için seçilmiş özel bir kombinmiş. Hayranlar ilk anda heyecanlanmış olsa da gerçek, bir dergi röportajı olduğunu öğrenmeleriyle netleşti.

Serenay Sarıkaya’nın bu paylaşımı, hem moda hem de magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor ve beyaz elbisesiyle verdiği pozlar uzun süre hatırlanacak gibi görünüyor.

AKILLARA MEDCEZİR DİZİSİ GELDİ

Sevilen dizi Medcezir’in merakla beklenen 73. bölümünün ilk fragmanı yayınlanmıştı. Düğün hazırlıklarına başlayan dizinin Mira’sı Serenay Sarıkaya, gelinlik provasından kareler vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı.