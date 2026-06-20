Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Ümran Seyhan ile birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran oyuncu, tatilde çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya’nın bu kez zebra desenli bikini tercih ettiği görüldü. Kumsala uzanan oyuncu, annesi Ümran Seyhan tarafından fotoğraflandı. BİKİNİLİ POZLARI GÜNDEM OLDU Oyuncu, paylaşımlarına “Günaydın, annem tarafından çekildi” notunu düştü. Ünlü ismin paylaştığı kareler sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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