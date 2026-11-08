Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, Paris'te verdiği pozlarla gündeme geldi. Saint Laurent imzalı çiçek desenli mavi mini elbisesini transparan detaylı siyah topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Sarıkaya'nın kombinindeki parçaların fiyatları da ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun elbisesi 235 bin 790 TL, ayakkabıları ise 174 bin 500 TL değerinde.

PARİS SOKAKLARINDA MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşan Serenay Sarıkaya, 11 yıllık düet hayalini gerçekleştirmesinin ardından bu kez Paris'teki tarzıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Saint Laurent imzalı mavi tonların hâkim olduğu, kahverengi çiçek desenleriyle hareketlendirilmiş mini bir elbise tercih etti.

Uzun kollu, kare yakalı ve vücudu saran kesimiyle öne çıkan elbise, Sarıkaya'nın Paris stilinin başrolündeydi.

TRANSPARAN AYAKKABILARIYLA TAMAMLADI

Serenay Sarıkaya, çiçek desenli mini elbisesini siyah, ince topuklu ve transparan detaylı ayakkabılarla kombinledi. Saçlarını açık bırakan oyuncu, altın tonlarındaki büyük küpeleriyle görünümünü tamamladı.

KOMBİNİNİN TOPLAM FİYATI 410 BİN TL

Sarıkaya'nın tercih ettiği Saint Laurent imzalı mini elbisenin fiyatı 235 bin 790 TL olarak belirtilirken, siyah topuklu ayakkabılarının 174 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun iki parçadan oluşan kombinindeki toplam tutar 410 bin 290 TL'ye ulaştı.