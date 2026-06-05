Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.



Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı.





NE OLMUŞTU?

25 Mayıs 2026 tarihli DHA'nın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.





Öte yandan, yurt dışından döndüğü belirlenen ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda test için saç ve kan öğrneği veren Sarıkaya serbest bırakıldı.