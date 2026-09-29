Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki adımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé'de podyuma çıkarak uluslararası bir organizasyonda yer aldı.

Bir markanın düzenlediği etkinlik, Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da gerçekleştirildi. Sarıkaya da farklı ülkelerden gelen güzellik elçileri ve dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaştı.

ALTIN ELBİSESİYLE PODYUMA ÇIKTI

Sarıkaya, podyumda altın tonlarında, ışıltılı ve hareketli püskül detaylarına sahip bir elbise tercih etti. Kameralara doğru ilerleyen oyuncu, zaman zaman elini saçlarına götürerek yürüyüşünü sürdürdü.

Podyumun sonunda dönüşünü gerçekleştiren Sarıkaya, gülümseyen ve rahat tavırlarıyla da dikkat çekti. Oyuncunun kendinden emin yürüyüşü ve enerjik halleri etkinlikten paylaşılan görüntülere yansıdı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI ORGANİZASYONDA

Le Défilé'nin bu yılki konukları arasında Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi isimler de yer aldı.

Dokuzuncu kez düzenlenen organizasyon bu yıl “Express Your Worth” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınların özgüveni, çeşitlilik ve dayanışma mesajları öne çıkarıldı.

Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası kapsamındaki podyum görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Özellikle altın renkli elbisesi, yürüyüşü ve podyum sonunda verdiği pozlar kullanıcıların yorumlarında öne çıktı.