Oyuncu Serenay Sarıkaya, günlük hayatından kesitleri paylaştığı sosyal medya hesabında bu kez restoranda yaşadığı bir anı takipçilerine aktardı. Yemek yediği mekânda kendisine ulaştırılan not, ünlü oyuncunun dikkatini çekti.

RESTORANDAN GELEN NOTU PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Serenay Sarıkaya, gittiği restoranda kendisine iletilen notu takipçileriyle paylaştı. Mesajda, mekândaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği belirtildi.

Notta, “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar” ifadeleri yer aldı. Sarıkaya da kendisine gönderilen bu mesajı sosyal medya hesabından yayımladı.

Notu gönderen kişilerin kim olduğu ve oyuncunun tanışma isteğine nasıl yanıt verdiği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.