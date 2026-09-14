Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisinde kısa süreli bir ayrılık yaşandığı öne sürüldü. Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre çift, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 48 saat boyunca küs kaldı. Büyük bir krizden kaynaklanmadığı belirtilen tartışmanın ardından Demir’in romantik sürpriziyle çift yeniden barıştı.

48 SAAT SONRA BUZLAR ERİDİ

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in son küslüğünün uzun sürmediği öğrenildi. İddiaya göre çift, geçtiğimiz günlerde yaklaşık iki gün boyunca görüşmedi.

Yaşanan tartışmanın ilişkinin geleceğini etkileyecek büyük bir kriz olmadığı, günlük hayatta çiftler arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

MERT DEMİR’İN ROMANTİK HAMLESİ

Küslüğün sona ermesinde Mert Demir’in yaptığı romantik hamlenin etkili olduğu öne sürüldü. Demir’in sürprizinin ardından Sarıkaya ile yeniden barıştığı ve çiftin ilişkisine devam ettiği belirtildi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, daha önce de ilişkilerindeki ayrılık ve barışma iddialarıyla magazin gündeminde yer almıştı.