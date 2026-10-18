Sarıkaya'nın paylaştığı mesajda, restorandaki bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği belirtildi. Kısa sürede dikkat çeken paylaşım, oyuncunun restoran ziyaretinden ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

RESTORANDA GELEN NOTU PAYLAŞTI

Oyuncunun sosyal medya hesabında yayımladığı notta, “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar…” ifadeleri yer aldı.

Restoranda kendisine ulaştırılan bu mesajı takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, sosyal medyada gündem oldu.

NOTUN KİMDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Paylaşılan ifadelerden, restorandaki bazı kişilerin Sarıkaya ile tanışmak istediği anlaşılıyor. Ancak notu gönderen kişilerin kimlikleri ve oyuncunun bu isteğe nasıl karşılık verdiği konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.