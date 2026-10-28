Serenity Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kosta Rika temsilcisi CY Limon'u 11-2 mağlup etti. Bu sonuçla grup maçlarını ilk sırada tamamlayan Alanya ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele ediyor.

SON 16 RAKİBİ KURAYLA BELLİ OLACAK

Serenity Alanya Belediyespor Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında turnuvadaki ilk karşılaşmaların zorluğuna dikkat çekti. Müftüoğlu, rakipleri tam olarak tanımadıklarını ifade etti.

Son 16 turundaki rakiplerinin çekilecek kurayla belli olacağını belirten Müftüoğlu, ardından maç analizlerine başlayacaklarını söyledi. Plaj futbolunda her takımın diğerini yenebileceğini vurgulayan Müftüoğlu, çeyrek final hedefini şu sözlerle anlattı:

"İyi bir takımımız var, üstüne koyarak giden bir takımımız var. İnşallah yarın da son 16 turunda kazanan takım biz oluruz ve çeyrek finale çıkarız. Önemli olan ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek."

Ev sahibi olduklarını hatırlatan Müftüoğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara ve oyunculara teşekkür ederek organizasyonun kazasız ve sakatlıksız geçmesini diledi.