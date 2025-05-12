Süper Lig’in 35’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk" diye konuştu.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçında her iki takımın da 1'er puan alması durumunda Galatasaray'ın şampiyon, Kayserispor'un ise ligde kalmayı garantileyeceğinin sorulması üzerine Jakirovic, "En iyi seçenek 1 puan almak. Onlar için de bizim için de. Göreceğiz. Galatasaray çok büyük bir favori ve bildiğiniz gibi şampiyonluk için mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.