Komedyen Sergen Deveci de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Ancak, Deveci'nin bu eylemleri sonrasında AKP’li Niğde Belediyesi, komedyenin gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda komedyen Gökhan Ünver’e imalı bir şekilde gönderme yaparak, “Gökhan Ünver beni ara bari başkan. Ne yapılır ne edilir hiç bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Deveci’nin bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir şekilde yorumlandı.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver’in uzun süre sessiz kalması, birçok takipçi kaybetmesine neden olmuştu. Ünver, ardından yaptığı paylaşımda ise yurttaşların tepkisini tiye alarak gündeme gelmişti.