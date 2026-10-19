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Curriculum Vitae…

Latince bir ifade. Türkçedeki karşılığı özgeçmiş. Kelime anlamıyla hayatın akışı, yaşam öyküsü…

Kısacası CV, bir insanın kim olduğunu, nerelerden geçtiğini, neler başardığını ve hangi deneyimleri kazandığını anlatan bir belge.

İş başvurularında eğitimimize, tecrübemize, yeteneklerimize bakılır. Bazen bir satır eksik diye eleniriz. Bazen yılların emeği birkaç dakikalık görüşmeye sığdırılır.

Futbolcunun CV’si yeteneğiyle, teknik direktörün CV’si başarılarıyla öne çıkar. Peki milli takımın başına geçecek ismin CV’sinde temsil sorumluluğu kaçıncı sırada?”

FUTBOLCULUĞU TARTIŞILMAZ AMA…

Sergen Yalçın, Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri. Oyun zekası, saha görüşü, topa hükmedişi… Beşiktaş'la kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası da teknik direktörlük CV’sinin önemli parçaları.

Ancak futbolculuk CV’siyle teknik direktörlük CV’si aynı şey değil. Milli takım, bir kulüpten fazlasıdır. O forma Türkiye’yi, o arma milyonların ortak hafızasını temsil eder. Başarı kadar disiplin, iletişim, kriz yönetimi ve temsil sorumluluğu da önemlidir.

İnsan değişir, gelişir; geçmişte yaptıkları, gelecekte yapabileceklerinin önüne sonsuza kadar set çekmemeli. Ancak milli takım gibi bir makam için bütün mesleki ve kişisel sorumlulukları sorgulamak da haksızlık değildir.

ÖMRÜ SEKİZ AY, İMZASI DÖRT YIL!

TFF yönetim kurulundan beş üye istifa etmiş, yönetimin meşruiyeti tartışmaya açılmış. Kendi kadrosunu bir arada tutamayan bir yönetim, Türk futbolunun geleceğini dört yıllığına belirleme hakkını nereden alıyor?

Elbette milli takım teknik direktörsüz kalamaz. Ancak çözüm, yeni yönetimin hareket alanını şimdiden daraltmak değil. Seçime kadar sekiz aylık bir anlaşma yapılabilir; gelecek yönetim de kendi futbol aklını ve tercihlerini ortaya koyabilir.

Hukuki yetki, her kararı kurumsal açıdan doğru kılmaz. Milli takım bir yönetimin değil, Türkiye’nindir.

Mesele Sergen Yalçın’ın milli takımın başına geçmesi değil. Mesele, meşruiyeti tartışılan bir yönetimin, kendisinden sonraki dönemi de bağlayacak kararlar almasıdır.

Sergen Yalçın’ın CV’sini inceliyoruz. Peki, Türk futbolunun geleceğine dört yıllık imza atmaya hazırlananların CV’sinde hangi sorumluluk, hangi hesap verebilirlik var?

Milli takım hiçbir yönetimin şahsi mirası değildir. Bazı imzalar yalnızca bir sözleşmeye değil, Türk futbolunun geleceğine atılır. Görev süresi sona yaklaşan hiçbir yönetimin, kendisinden sonra geleceklerin karar hakkını elinden almaya hakkı yoktur.