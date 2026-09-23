Kafa Sports YouTube kanalında Süper Lig’in 6. haftasını değerlendiren Sergen Yalçın’a Fenerbahçelilerden büyük tepki geldi… Süper Lig’de haftanın 11’ini belirleyen Yalçın Trabzonspor’dan dört futbolcuyu kadrosuna alırken Eyüpspor’u 8-0 yenen Fenerbahçe’den kimseyi almadı. Özellikle 4 gol atan Muriqi’yi listesine koymayan Sergen Yalçın’ı sasrı lacivertli taraftarlar eleştirdi.

KİME GOL ATTIĞINA BAKARIM

Yalçın, bu tercihini “Kime gol attığına bakarım” sözleriyle açıkladı. Deneyimli teknik adam ayrıca Amedspor formasıyla etkili bir performans sergileyen Gift Orban’ı öne çıkarırken, Trabzonspor’dan Fabinho, Muhammed Salah ve Noah Saviolo’nun da haftanın en başarılı oyuncuları arasında olduğunu belirtti.

ÇOK FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Yalçın, “Fenerbahçe’nin Eyüp maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir: Fenerbahçe’ye iyi bir moral oldu, İsmail Hoca’ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’ın Süper Lig’in 6. haftası için oluşturduğu 11 şu isimlerden oluştu:

Alban Lafont (Amedspor)

Ermal Krasniqi (Amedspor)

Adil Demirbağ (Konyaspor)

Emir Ortakaya (Kocaelispor)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Fabinho (Trabzonspor)

Gaius Makouta (Alanyaspor)

Noah Saviolo (Trabzonspor)

Muhammed Salah (Trabzonspor)

Gift Orban (Amedspor)

Eldor Shomurodov (Başakşehir)