Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında takımının Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası flaş röportaja çıkamadı. Yardımcısı Murat Kaytaz ise "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı" sözleriyle Yalçın'ın rahatsızlığını açıkladı.

Rahatsızlığı nedeniyle röportaj veremeyen Sergen Yalçın'ın yerine konuşan yardımcısı Murat Kaytaz, özetle şunları söyledi:

"Derbi bizim için üzücüydü. Kaybetmeyi beklemiyorduk ama kaybettik. Bugün çok iyi mücadele ettik ve üzerimizden attık. Burası zor bir deplasman. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçları kazanıp ligi en üst sırada bırakmak istiyoruz.

Orkun çok güzel bir gol attı. Oruç tutan bir oyuncu olduğu için onu dinlendirmek istedik, 4 gün sonra Kasımpaşa maçı var. Performansı gerçekten çok iyi. Bizim için ve Milli Takım için çok değerli bir oyuncu."