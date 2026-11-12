A Milli Takım, Uluslar A Ligi’ndeki kaderini belirleyecek bir maça çıkıyor. Vincenzo Montella dönemindeki ilk dört karşılaşmadan puan dahi alamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeni hocası Sergen Yalçın yönetimindeki ilk sınavını Belçika karşısında verecek. Üçüncülük umudunu son haftaya taşımak isteyen Türkiye için galibiyetin yanı sıra skor da önem taşıyor.

2 GRUP SONUNCUSU B LİGİ’NE DÜŞECEK

Belçika deplasmanında 3-0 kaybeden milliler, dört farklı kazanırsa ikili averajda üstünlüğü ele geçirecek. Üç farkta ise olası puan eşitliğini genel averaj çözecek. Rakibimizi geçmek için son maçta Fransa’yı da yenmemiz ve Belçika’nın İtalya’ya kaybetmesi gerekiyor. Bu akşam beraberlik ya da yenilgi üçüncülük ihtimalini bitirecek. Grup sonuncularının en iyi ikisi play-off oynayacak, diğer ikisi B Ligi’ne düşecek.