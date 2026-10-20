A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Yalçın'ın yeni görevini değerlendirdi.

Yalçın'a başarı dileyen Kahveci, teknik direktörün yorumculuk döneminde milli takım oyuncuları hakkında dile getirdiği görüşleri hatırlattı. Kahveci, "İşi kolay değil, çok zorlu bir süreç kendisini bekliyor" dedi.

KASIMDA ZORLU MAÇLAR VAR

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde dört maçtan puan çıkaramadığını belirten Kahveci, kasım ayında Belçika ve Fransa ile zorlu karşılaşmalar oynanacağını söyledi. Bu maçların ardından Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin gruplarının belli olacağını ifade etti.

Kahveci, kalan maçlara ilişkin beklentisini ise "Kalan maçlarda alabiliyorsak 1 puan, özellikle Belçika'ya karşı. Yenersek süper olur. Canıgönülden başarılar diliyorum" sözleriyle aktardı.