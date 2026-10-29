A Milli Takım'da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın ardından Sergen Yalçın'ın getirilmesinin yankıları sürüyor... Televizyonda spor yorumculuğu yaptığı dönemde birçok milli futbolcu hakkında negatif yorumlarda bulunan Yalçın'ın, şimdi o sözler nedeniyle başının ağrıdığı iddia edildi.

"YANIMDA OYUNCUYU ARADILAR..."

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun kendi adını taşıyan YouTube kanalında yaptığı canlı yayında aktardıklarına göre Milli Takım'dan bazı futbolcular, yeni teknik direktör Sergen Yalçın'a kazan kaldırdı. Yorumculuk dönemindeki olumsuz eleştirileri nedeniyle Yalçın'a sırt çeviren futbolcular olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Az önce kendimi Milli Takım'da çok önemli bir konunun tam ortasında buldum, çok tesadüf oldu. Yanımda bir kişi, bir oyuncuyu aradı. 'Sergen Yalçın sana ulaşamıyor. Telefonlarına bakmıyormuşsun. Yardımcısı da arıyormuş' dedi.

"BANKO OYNAYAN 2-3 OYUNCU..."

Milli Takım'da banko oynayan 2-3 oyuncuyu aramış ve Sergen Yalçın'ın telefonlarına bakmamışlar. Sebep ise şu; Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde bu oyuncular hakkında çok sert ifadeler kullanması.

"BENİM TEKNİK DİREKTÖRÜM OLAMAZ"

Konuşulan oyuncular, yanımda 'Ben o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde. Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz' dedi.

"BİRÇOK OYUNCU KAZAN KALDIRDI"

Birçok milli oyuncu şu an Sergen Yalçın'a kazan kaldırmış durumda ve telefonlara bakmıyorlar. 'Milli Takım'a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam' diyor. Bu olay tam benim yanımda oldu. Milli Takım Teknik Direktörü şu an telefonda oyuncusuyla görüşemiyor ve oyuncu da diyor ki: 'Benim için yok hükümünde."

SERGEN YALÇIN KİMİN İÇİN NE SÖYLEDİ?

Haberin gündemde büyük etki yaratmasının ardından Sergen Yalçın'ın, yorumculuk döneminde Milli Takım'da düzenli oynayan futbolcularla ilgili açıklamaları da yeniden merak konusu oldu. İşte Yalçın'ın kamera karşısında olumsuz yorumlarda bulunduğu bazı oyuncular ve söyledikleri:

Barış Alper Yılmaz: "Ben Barış'ta düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çıkmamıştı zaten. Maksimum performansla oynuyor. Normale döndüğü dakikada bitecek. Normali bu. Üst düzey bir oyuncu değil, olmaz o."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ı hiç beğenmedim. Milli Takım performansını zaten hiç beğenmiyorum. Inter'de, İtalya'da yılın oyuncusu seçiliyorsan bu maçta böyle oynayamazsın. Biz de 'Inter'de Hakan Çalhanoğlu var, takım kaptanı işte bak hocam, Hakan bu... Gürcistan'la oynuyoruz, yapmayın. Çok da hafife almak istemiyorum ama seyrettik."

Kenan Yıldız: "Üç maçtır seyrediyorum, hiçbir yıldız özelliği gösteriyor mu sana? Yıldız oyuncu zaten böyle olmaz. Yıldız oyuncu bambaşka olur. Yıldız oyuncunun topu alışı, dönüşü, vuruşu, konuşması, hareketleri bambaşka olur. Ben sana bir soru soracağım, 'Kenan Yıldız mı Tugay Kerimoğlu mu?' (Kenan Yıldız cevabı üzerine: 'Yapma ya... Sen hayal dünyasında yaşıyorsun.)"

Arda Güler: "Bir şey oynamamış oyuncuları bu kadar yıldız pozisyonuna getirerek yanlış yapıyoruz. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Premier Lig'e gitti, hiçbir farklılık yaratabilir mi sence? Yaratamaz hocam. Orada herkes Ferdi gibi zaten. Belki de ondan çok daha güçlü orada oynayanlar. Türkiye Ligi'nde fark yaratabilecek bir oyuncu, öyle yetenekli bir oyuncu falan değil yani."