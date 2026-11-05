A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın 54’üncü yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı. Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayan Başkan Hacıosmanoğlu, yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Sergen Yalçın'ın doğum gününe; TFF 2’nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1’inci Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.

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