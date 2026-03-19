Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Oh ve Orkun'un golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye övgüler yazdırırken aynı zamanda son haftalar yaklaştıkça her takımın motivasyonunun arttığına ve maçların zorlaştığına vurgu yaptı:

"Güzel bir maç oldu. Bu tür maçlar artık herkes için zor olacak. Aşağıda kümeden kurtulma hedefinde olan takımlar var. Yukarıda pozisyon yakalamaya çalışan takımlar var. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık. Erken 2-0'ı bulduk.

"G.SARAY MAÇINDAN SONRA İYİ OLDU"

İkinci yarıda bir penaltı oldu. Penaltı haricinde de kalemizde fazla pozisyon görmedik. Dışarıdan sıkıntılı görünebilir ama çok da sıkıntılı geçmedi bizim açımızdan. Çok net pozisyonlarımız oldu onları da atabilirdik.

İçeride Galatasaray mağlubiyetinden sonra üst üste 2 maçı kazanmak çocuklar için de iyi oldu. Milli takımlar öncesi moralli bir izin bölümü olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız.

"HER MAÇIN CANI AYRI"

Her maçın canı ayrıdır. Maçların canları ayrıdır. Geçen hafta G.Birliği maçı farklı bu maç farklı bir konseptte oynandı. Bazen maç içinde iniş-çıkışlar olabiliyor. Bazen rakip maç içinde sizden iyi olabiliyor bazı anlarda. Önemli olan maçın totalinde takım kendisini koruyabiliyor mu.

Oh bana göre tam bir takım oyuncusu. Çok koşuyor, mücadele ediyor, tam bir takım oyuncusu. Son bölümde Orkun'u 6'dan biraz daha öne çektik. Çünkü Orkun'un bunu yapabilecek yetenekleri var. Son bölümlerde de herhalde her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir konsepte geçti. Bu, onun için de çok önemli.

"ORKUN TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLU ANLADI"

Milli maçlar var, daha yaşı çok genç. Bir de 30 gündür oruç tutuyor Orkun. Vücudunun da çok düştüğünü düşünüyorum ama ona rağmen fiziksel olarak çok iyi. Ben üstüne koya koya gideceğini düşünüyorum. Takım kaptanlığını benimsemesi, takıma sahip çıkması çok önemli.

Türkiye'de futbolun nasıl oynandığını anladı. Avrupa'da bambaşka, Türkiye'de bambaşka oynanıyor. Bunu anlamasının da kendi futbolu açısından çok önemli olacağını düşünüyorum.

Bazen performanslar beklenmedik şekilde düşebiliyor. Bugün mesela Murillo penaltı yaptırdı, ne yapalım yani? Oluyor bunlar. Beşiktaş olarak iyi yoldayız. Gelecek için planlarımız, hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık gibi duruyor."