Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Beşiktaş için İngiliz basınında çıkan Cristiano Ronaldo iddialarını değerlendirdi. Yalçın, Portekizli yıldızın muhtemel transferiyle ilgili net konuştu.

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş için çıkan Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

'BEDAVA VERSELER ALMAM!'

"Ne Ronaldo'su ya! Ronaldo mu kaldı. Marka transferi yapacağım, parayı vereceğim diyorsan gelsin bizim statta sahaya çıksın diyorsan al. Teknik direktör olarak soruyorsan bana bedava gelse almam. Almam hocam, bedava gelse almam! Eskidendi o. Ben almam, alana da bol şans. Bedava gelse almam o kadar diyorum. Hoş bedava gelmez zaten dünyaları ister.''

'LOCA SATMAK İÇİN GEREK YOK'

''40 yaşında adamı niye alasın? Fiziken de hiç iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Büyük camiaların kombinelerinin hepsi zaten satılıyor. Loca satmak için de bu futbolcuyu almana gerek yok, iyi bir kadro kurarsan locayı satarsın. Futbol artık çok değişti. Marka değerim artsın, hava yapacağım, çok param var diyorsan al. Benim fikrimi soruyorsan ben almam.''

'BEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELİYORUM'

''Benim rakibim alsın, onlar marka değerini yükseltsin. Ben eğlenmek için gelmiyorum, şampiyon olmak için geliyorum. Bu eğlence işi birazcık. Marka değeri artacakmış, takımın değeri ne olacak? Ronaldo, Türkiye'ye gelirse 15 tane rahat atar."