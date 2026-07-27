Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın o dönemde kadrosunda düşünmediği ve "Benim takımımın oyuncusu değil" diyerek Trabzonspor’a gödnerdiği Muci piyasasını katladı. 25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da gösterdiği performansla piyasa değerini katlayarak Avrupa devlerinin radarında üst sıralara tırmandı.

BONSERVİSİNİ BEŞİKTAŞ’TAN ALDI

Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla Trabzonspor’a kiralanan Muçi, bordo-mavili formayla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncunun 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu devreye sokan bordo mavililer Muci’nin bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

20 MİLYONLUK TEKLİF

Bordo-mavililerdeki başarılı sezonun ardından Muçi için Avrupa'dan ilk ciddi hamle geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncu için Trabzonspor'a 20 milyon Euro'luk teklif sundu. Ayrıca İtalya Seri A temsilcisi Napoli'nin de Arnavut futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.