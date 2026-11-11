UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin basına açık gerçekleştirilen antrenmanında ise dikkat çeken modern bir teknolojik detay objektiflere yansıdı.

NTVSpor'da yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın, teorik analiz toplantılarında işlenen taktiksel planları ve duran top şablonlarını doğrudan sahaya entegre edebilmek adına antrenman zeminine dev bir LED ekran kurdurdu. Futbolcuların hücum ve savunma yerleşimlerindeki hatalarını çalışmayı bölmeden, anında görüntü eşliğinde göstermeyi hedefleyen bu yöntem, antrenman verimliliğini üst seviyeye taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TA UYGULAMIŞTI

Saha kenarına kurulan interaktif analiz sistemi, Sergen Yalçın için bir ilk niteliği taşımıyor. Başarılı teknik adam, A Milli Takım görevinden önceki son durağı olan Beşiktaş'ta da göreve gelir gelmez Nevzat Demir Tesisleri'ne aynı ekran sistemini entegre etmişti.

Görsel geri bildirimin saha içi reaksiyon süresini hızlandırdığına inanan deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımda başarıyla uyguladığı bu modern antrenman modelini şimdi de ay-yıldızlı futbolcuların hizmetine sundu.

MONTELLA SONRASI BEYAZ SAYFA

Uluslar A Ligi macerasına kabus gibi bir başlangıç yapan ve gruptaki ilk 4 müsabakasından da mağlubiyetle ayrılarak Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım, Sergen Yalçın önderliğinde kasım ayında prestij ve toparlanma sınavı verecek.

Yeni teknik direktörüyle ilk resmi maçına 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika karşısında çıkacak olan Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise grubun en zorlu randevusunda Fransa deplasmanına konuk olacak. Yalçın'ın teknolojik dokunuşları ve taktik disipliniyle ayağa kalkmayı hedefleyen milliler, bu iki zorlu sınavda sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişata nokta koymayı amaçlıyor.