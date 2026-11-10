A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi grup etabında Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Son dönemde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik, dün yapılan ilk antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

İki futbolcunun da son raporlarında olumsuz bir durum çıkmaması ve Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

ZEKİ SAHAYA, FERDİ KADROYA DÖNMÜŞTÜ

Juventus'ta forma giyen Zeki Çelik, ekim ayındaki sakatlığı nedeniyle ligde üç maç kaçırmıştı. Son oynanan Fiorentina karşılaşmasında oyuna sonradan giren milli futbolcu, 34 dakika sahada kalmıştı.

Brighton'da kariyerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu ise Liverpool maçında sakatlanmış, ardından lig ve Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmada süre alamamıştı. Ferdi, ligdeki son Brentford maçında kadroya dönmüş ancak oyuna girmemişti.

İLK RAKİP İZMİR'DE BELÇİKA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa'nın karşısına çıkacak.