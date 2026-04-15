BEŞİKTAŞ, Manchester United’dan Altay Bayındır transferini gündemden çıkardı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu’ndan memnun. Kartal’ın teknik patronu, yönetimden modern futbolun olmazsa olması oyun kurucu profilini karşılayan bir kaleci arayışı talep etti. MÜKEMMEL refleksleri, dar alanda topu çıkarma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan W. Wanderers’ın Portekizli kalecisi Jose Sa, listede ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş, kaleye 15 milyon Euro bütçe ayırdı. Sa’nın transferi 10-12 milyon Euro’ya bitebilir

