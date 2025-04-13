Beşiktaş Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Başakşehir’i konuk etti. Rakibine 2-0 mağlup olan siyah beyazlılar üçüncülük yarışında ağır yara aldı. Maçın ardından Sergen Yalçın siyah beyazlıları sert bir şekilde eleştirdi. Ekol TV’ye konuşan Yalçın’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bir tavsiyedir bu; Şu anda acilen radikal kararlar alınmalı kadroyla ilgili. Artık sezon bitti. Bundan sonraki maçlar ne olursa olsun kimseye bir artı yazmayacak. O yüzden önümüzdeki sezonun planlamasına geçilmeli ve radikal kararlar alınmalı. Nedir o? Bir an evvel yollanacak oyuncularla ilgili aksiyonların alınması lazım. Şu andan itibaren hemen bazı oyuncuların Beşiktaş'la bağlantılarının koparılması gerekiyor. Ben bir teknik direktör olarak bunları söylüyorum, bir yorumcu olarak söylemiyorum"

"Üzülerek söylüyorum, oyuncuları da çok fazla yargılamak istemiyorum ama maalesef şapkayı önüne koyup öz eleştiriyi yapmak gerekiyor. Sezon sonunu beklemeden bazı futbolcularla yollar ayrılmalı"

"Bu teknik direktör mü yapacak? Çok onun yapacağını da zannetmiyorum. O yapıyı kurabilecek kapasitesi var mı bilmiyorum. Bu maç bir göstergedir, bu maç herkese bir şey gösterdi artık. 6 ay önce söylüyordum ben bunları. O zaman kızıyorlardı, beğenmiyorlardı. "Kendine yer yapıyor" gibi gereksiz cümleler kuruyorlardı ama maalesef Beşiktaş'ta gerçekler bunlar"