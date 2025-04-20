Beşiktaş, Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldı ve istikrarsız gidişatına son veremedi. Karşılaşma sonrası yorumcu Sergen Yalçın Beşiktaş ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ekol TV’ye konuşan Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

“Göztepe'yi izlerken şaşırdım. '3 stoperli savunma oyunu nasıl böyle oynanır?' diyorum. 3'lü oyunun kafanda bir şablonu vardır. 3 stoper sürekli yürüyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. O takım nasıl hücum yapacak? Göztepe'yi izlerken hayretler içerisinde kaldım. O taraftara iyi bir takım kurulursa Göztepe ilk 3'ü, ilk 4'ü zorlayabilir diye düşünüyorum. Samsunspor da öyle."

"Beşiktaş tarafını izlerken çok şaşırıyorum. Bu kadar amaçsız, hedefsiz. Oyun olarak sıfır. Oyun sıfır ya. İlk yarıda bir tane atak yaptı. Takım atletik performans olarak, oyun olarak çok geride. Chamberlain oynuyor. Bunlar seneye kalacaksa daha vahimini anlatayım. Bu oyuncular seneye devam edecekse Beşiktaş taraftarı yandı."