Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattıyla ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Galatasaray’ın fikstürü üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yalçın, şampiyonluk ihtimallerini ve düşme hattındaki tehlikeyi masaya yatırdı.

'İLK İKİ MAÇINDAN 4 PUAN ALMASI YETERLİ'

Süper Lig'de liderlik yarışında Galatasaray’ın avantajlı olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların önündeki Beşiktaş ve Samsunspor maçlarına dikkat çekti. "Galatasaray bu iki maçtan 4 puan alsa bence yeterli" ifadelerini kullanan Yalçın, şampiyonluk yolunda kritik virajın bu maçlar olabileceğini belirtti.

'ŞAMPİYONLUK ORANLARI YÜZDE 95’E 5!'

Şampiyonluk ihtimalleri konusunda Galatasaray’ı büyük favori gösteren Sergen Yalçın, "Bana göre şu anda şampiyonluk şansları yüzde 95’e 5, en kötü ihtimalle 90’a 10. Eğer puan farkı 4 olarak devam etseydi, yüzde 65’e 35 gibi bir oran konuşuyor olurduk" dedi.

Bu açıklamalarıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulayan Yalçın, Galatasaray’ın avantajını kaybetmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

'GALATASARAY 6 PUAN KAYBEDER, PEKİ FENERBAHÇE?'

Süper Lig’de sezon sonuna kadar yaşanabilecek puan kayıpları hakkında konuşan Yalçın, "Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" diyerek sarı-lacivertlilerin daha fazla puan kaybı yaşayabileceğini ima etti.

'KÜME DÜŞME HATTI 40-42 PUAN BANDINDA KAPANACAK'

Alt sıralardaki takımlar için de tahminde bulunan Yalçın, "Küme düşme puanı muhtemelen 40-42 puan aralığında olacak" dedi. Yalçın, "Şu anda 33 puanda olan takımların tamamı yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya" sözleriyle ligin alt sıralarında büyük bir rekabet yaşanacağını vurguladı.

'GALATASARAY'DAN SONRA EN İYİ SANTRFOR TRABZONSPOR’DA'

Süper Lig'deki forvetleri kıyaslayan Sergen Yalçın, Trabzonspor'un golcüsü Banza’yı övdü. "Galatasaray’dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor’da. Banza çoğundan daha iyi" diyerek, Süper Lig'deki en etkili hücum oyuncularından biri olduğunu ifade etti.