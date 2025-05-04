Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-2 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Sergen Yalçın, Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Ekol TV'de katıldığı yayında maçı değerlendirirken Osimhen ile ilgili övgüyle bahsetti. Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maç 20. dakikada bitti. Galatasaray'ın oturmuş bir oyunu, bir şablonu var. Bugün iki santrforla başladı, Anadolu takımıyla iç sahada oynarken çok bir şey fark ettirmiyor iki forvetle başlamak. Olur yani, olabilir bunlar. Galatasaray'ın kazanması çok normal ama Sivasspor bölümünü anlamadım. Bir takım ne savunma yapıyor, ne hücum yapıyor, ne ikili mücadeleye giriyor, ne rakiptan fazla koşuyor... Sivasspor nasıl kümede kalmayı düşünüyor?"

'EREN 5 GÖMLEK İYİ'

"Bugün Jakobs top ayağına geldiği zaman, 'Bomba geldi' filan sanıyor herhalde, bir heyecanlanıyor. Anlamadım. Hiç yok, ben de hiç beğenmedim. Eren ondan 5 gömlek daha iyi oyuncu. Benim fikrim bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Osimhen kaldığı zaman Galatasaray önümüzdeki sezonun da favorisi. Sanchez zaten duruyor, Torreira duruyor. Osimhen varken Icardi'yi düşüneceklerini pek zannetmiyorum. Osimhen, Icardi'nin havasını bitirdi Galatasaray'da."