Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Neymar uyarısı geldi… Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray’ın Neymar ile ilgilendiğini öne sürmüş ve sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için oldukça teklif sunmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Sergen Yalçın bu iddiaların ardından Kafa Sports YouTube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya." İfadelerini kullandı.