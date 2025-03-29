Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın Ekol TV'de ortaya attığı Galatasaray iddiası gündem oldu.

'EN AZ 1-2 MAÇ'

Sürpriz bir kayıp ihtimalini değerlendiren deneyimli futbol adamı "Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek? 29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru.

Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü." ifadelerini kullandı

'FENERBAHÇE DE KAYBEDER'

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendirirken "Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada. Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz." dedi.