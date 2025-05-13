Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray bu sezon Avrupa’da istediği başarıya ulaşamadı… Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın sarı kırmızılılar için sezonu değerlendirirken Avrupa macerası için dikkat çeken ifadeler kullandı.

KAFA Sports adlı Youtube programına konuşan Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, Avrupa'da ciddi yaralar aldı. Avrupa'da çok başarısızlar onu söyleyeyim. Galatasaray, Avrupa'da inanılmaz başarısız tam bir fiyasko yaşadı bu sene.

“Kadro kalitesinin altında olan takımlara elendi. Barcelona, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Sevilla... Onlara kaybedebilirsin ama Avrupa'da oynadığı takımlar çok seviye altı takımlardı”

“Kendi kadrosunun yarısı bile değerinde olmayan takımlara karşı kaybettiler. Onlar da en büyük başarısızlığı Avrupa'da yaşadılar. Önümüzdeki sene bilmiyorum nasıl bir planlama var orada da. Nasıl bir kadro kurulacak, transfer organizasyonu nasıl olacak onu bir göreceğiz ondan sonra tekrar yorumlarız durumu ama Galatasaray hak ederek, çok başarılı bir sezon geçirdi diye düşünüyorum."