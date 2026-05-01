Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı ilk yarıda gelen Djalo ve Asllani'nin (p) golleriyle 2-0 yenerek puanını 59'a çıkardı.

Maça rotasyon ağırlıklı çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise karşılaşmanın ardından, salı günü Konyaspor oynayacakları Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasına dikkat çekti. Yalçın'ın maç sonu sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Kazanmak önemli tabii. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Çünkü salı günü Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçını oynayacağız. Tamamen ona konsantre durumdayız.

"BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

Ligin devamının artık bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi görünüyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyilerdi. İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama normal yani bu maçlarda artık. Sezonun sonu, hedef yok gibi, yani uzaktayız, ligi 4. bitirme pozisyonundayız."