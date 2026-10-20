A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi…Yalçın yaptığı açıklamada, “Benim için de gurur ve mutluluk verici.” açıklamasını yaptı.

Yalçın’ın ilk açıklamaları şu şekilde:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

'MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM'

"İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır."

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Yalçın, Vincenzo Montella döneminde son dönemde A Milli Takım'dan uzak kalan Berke Özer ile görüşeceğini söyledi. Başarılı teknik adam, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum." dedi.

Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." sözlerini sarf etti.