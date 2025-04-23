Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın ligin ligin kalan haftaları için tahminini yaptı. KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, "Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı. Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Yalçın’ın konuşmaları şu şekilde: "Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda. Sen keserek rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Devam ederek söylüyorum bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak.

‘FARKI DAHA DA AÇARIZ DİYORLAR’

“Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok. Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız' diyorlar."