A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Sergen Yalçın'ın, bazı milli futbolcular tarafından 'protesto edildiği' haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun bu haberi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yalanlansa da tanınan muhabirlerin haberleri hala benzer doğrultuda...

"NEŞTER VURULACAK VE ÇAĞRILMAYACAKLAR"

Son olarak Yağız Sabuncuoğlu, KAFA Sports YouTube yayınında konuya dair elindeki bilgileri paylaştı. Sabuncuoğlu, kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumdan haberdar olduklarını ve "Bizi arasalar açmayız" noktasına geldiklerini ancak Sergen Yalçın'ın ise kadroya net bir neşter vuracağını öne sürdü. Sabuncuoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Milli Takım kadrosunda kısa, orta ve uzun vadede düşünülmeyen oyuncular şu anda kendilerinin Milli Takım'a çağrılmama ihtimallerinin kulaklarına gitmesi üzerine, 'Bizi arasalar açmayız' tırnak içinde noktasına gelmiş vaziyetteler, Sergen Hoca özelinde.

Ancak söylüyorum ki neşter vurulacak ve bu oyuncular Milli Takım'a çağrılmayacak."

"BİZE SALLARKEN İYİYDİ"

TRT Spor eski spor müdürü ve Sports Digitale yorumcusu Fırat Günayer ise kendi YouTube kanalı Rabona'da dün yaptığı yayında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sercan Hamzaoğlu'nun 'Bir milli futbolcu, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmadı' haberi doğru. Böyle bir futbolcu var ancak ismini vermeyeceğim.

Bu futbolcu, Sergen Yalçın'ın kendisini aradığını bir arkadaşına anlatıyor. O sırada arkadaşının yanında gazeteciler de bulunuyor ve olay bu şekilde ortaya çıkıyor.

Futbolcu, arkadaşına 'Bize sallarken iyiydi. Şimdi gelmiş arıyor. Ben onun telefonunu açar mıyım?' diyor.

Ancak haber yayıldıktan ve tepkiler yükseldikten sonra Sergen Yalçın'ı kendisi arayarak 'Hocam, aradığınızı görmemişim' diyor.

Bugün de Sergen Yalçın'ı yeniden arayıp 'Hocam, iyi ki geldin' diyerek destek veriyor."

TFF'DEN AÇIKLAMA: TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ilk haberin yayılmasının ardından yapılan yalanlama ise şöyleydi:

"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir.

Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.

A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."