Beşiktaş'ta Cengiz Ünder’in geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz’in satın alma opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı göstereceği performansa bağlı.

Siyah-beyazlılara ilk geldiği döneme göze giren ancak yaşadığı sakatlık sonrası form grafiği düşen milli futbolcu, sezonun geride kalan bölümünde daha çok süre almak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kademeli olarak Cengiz’e şans verecek. Cengiz de Beşiktaş’ta kalmak istiyorsa canını dişine takmak zorunda.

MORALLER YERİNDE

Galatasaray yenilgisi ve hakem tepkileriyle moralsiz olan Beşiktaş’ta keyifler yerine geldi. Sergen Yalçın, “Hedefimiz Türkiye Kupası” dedikten sonra oyuncularının hem motivasyonunu hem de moralini yükseltti. Siyah-beyazlı futbolcular, Galatasaray maçını unutup çalışmalarına hız verdi.