Sarı kırmızılılar Eyüp engelini 5 golle geçerek şampiyonluk yarışında kritik bir eşiği daha kayıpsız geçti. Maç sonunda yorumcu Sergen Yalçın sarı kırmızılıların oyuncusunu eleştirdi. Ekol TV’ye konuşan Yalçın’ın konuşmaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın çok ciddi bir santrforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyorsun. Dönüyorsun arka tarafa, Eyüpspor uzun top atıyor her topu Davinson Sanchez karşılıyor. İkili mücadeleyi Sanchez alıyor, havadaki topu o alıyor. Göğsüyle alıyor, oyuna sokuyor. Orada da sıkıntıları yok"

"Merkezde Torreira, ligin en iyi 6 numarası. İnanılmaz bir koşu temposu var. Şimdi Lemina da ona katıldı. O da aynı şekilde onun kadar koşup mücadele ediyor. Her hücumu 8-9 kişiyle karşılıyorlar. Galatasaray çok iyi bir takım görüntüsü veriyor"

"Sağ bek Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu. Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu. Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da"