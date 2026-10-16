Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında aldığı galibiyeti değerlendirirken kendi döneminde yapılan transferlere yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, sahadaki en iyi dört oyuncunun Agbadou, Murillo, Junior Olaitan ve Oh olduğunu belirterek ekibinin transfer tercihlerinin arkasında durdu.

Oyuncular için geçmişte "çöp" nitelemesi yapıldığını söyleyen Yalçın, "Gördük işte çöpleri! Gördük çöpleri!" ifadelerini kullandı. Scout ekibine ve birlikte çalıştığı teknik direktörlere teşekkür eden Yalçın, Beşiktaş'a önemli oyuncular kazandırdıklarını savundu.

"MAÇIN ADAMI OH"

Hoffenheim karşısında iki gol atan Oh'u maçın adamı seçen Yalçın, "Maçın adamı belli. Maçın adamı Oh. Çocuk oyundan çıkana kadar, son gücüne kadar verdi. İki tane gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz."

Vlahovic oynadığı için Oh'un forma şansı bulamadığını belirten Yalçın, 24 yaşındaki futbolcunun gelişime açık olduğunu söyledi. Oh'un yalnızca başka bir oyuncunun yokluğunda tercih edilmemesi gerektiğini savunan Yalçın, maçlar arasında rotasyon yapılarak kendisine daha fazla süre verilmesini istedi.

Yalçın, Oh'u iki yıl sonra yüksek bir bedelle satılabileceği beklentisiyle aldıklarını, Junior Olaitan'dan da benzer bir beklentileri olduğunu anlattı. Bu oyuncuların maaşlarının ve maliyetlerinin, rakiplerin aynı bölgelerde oynayan futbolcularıyla karşılaştırılması gerektiğini de dile getirdi.

"İKİ ÜÇ TRANSFER DÖNEMİ ŞART"

Göreve geldiğinde takımın yapılanması için zamana ihtiyaç duyduğunu söylediğini hatırlatan Yalçın, "Demiştim ki 'İki üç transfer dönemi şart, bu takım olmaz.' İki üç transfer dönemi hedef gösterdim orayı. Ama ihale bize kaldı hocam" dedi.

Transfer çalışmalarını da anlatan Yalçın, Amir Murillo'nun antrenmanda kadro dışı kaldığı anda kendisiyle iletişime geçtiklerini söyledi. Serkan Reçber'in de adını anarak teknik ekip ve scout ekibinin doğru oyuncuları belirlediğini savundu.

Junior Olaitan'ı ise Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta izleyip beğendiğini belirten Yalçın, oyuncunun o dönemde düzenli oynamamasının kendi değerlendirmesini değiştirmediğini anlattı.

"SEZAR'IN HAKKINI SEZAR'A VERECEKSİN"

Transferlerdeki katkısının teslim edilmesini isteyen Yalçın, "Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin hocam" dedi. Eleştirilere yanıtını, "He ben aldım bunları. Ne oldu? Ben aldım. Kusura bakma bugün bunu konuşacağız yani" sözleriyle sürdürdü.

Olaitan'ın daha iyi bir seviyeye ulaşacağını düşündüğünü belirten Yalçın, oyuncunun fazla topla oynadığı için hata yaptığını söyledi. Bu konuda kendisiyle konuştuğunu aktaran Yalçın, Olaitan'ın atletizmini ve fizik gücünü daha fazla kullanması gerektiğini ifade etti.

KALECİYE VE AGBADOU'YA UYARI

Yalçın, galibiyete rağmen kaleci Nübel'in performansını eleştirdi. Amed ve Kocaeli maçlarını da hatırlatarak kalecide son iki üç karşılaşmada ciddi bir düşüş gördüğünü söyledi.