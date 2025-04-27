Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından deneyimli futbol adamı Sergen Yalçın, maçı değerlendirdi.

Ekol TV'de yorumlarda bulunan Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda istikrarı yakalayamadığını ifade etti. Yaşanan kadro değişimlerine değinen Sergen Yalçın, "Dünyanın neresinde olursa olsun ligin final bölümünde hedefe giden bir teknik direktör 8 tane oyuncu değiştirmez. Yok böyle bir sistem hiçbir yerde. Rakibine bak; Galatasaray ligde son 6 haftada kaç oyuncu değiştirerek oyuna başlamış" ifadelerini kullandı.

'DZEKO İLE OLMAZ'

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Edin Dzeko'yu eleştiren Sergen Yalçın, "Dzeko'ya çok saygı duyuyorum ama bence futbolu bıraksın. Bırak yani. O kadar ağır ki... Artık futbolu bırakması lazım. Bu seviyelerde olmaz. Kendi ülkende bir takım satın al orada oyna yani. Olmaz yani Dzeko ile seneye

En-Nesyri ile hiç olmaz. O ikisi ile hiç olmaz. Bunlara daha eklenecek 3-4 oyuncu daha var. Söylemek istemiyorum onları. Kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BUNDAN SONRASI MUCİZE'

Sarı-lacivertlilerin iç sahada yaptığı puan kayıplarına değinen deneyimli futbol adamı, "İçeride Kayseri ve Samsun'u yensen 1 puan arkasındasın Galatasaray'ın. Öyle olsa şampiyonluk şansı yüzde 50-50 diyeceğiz. Şimdi kaç? Yüzde 3-5 o kadar. Bundan sonra şampiyon olması mucize. Galatasaray'ın artık hediye etmesi gerekiyor. Artık çok zor" değerlendirmesinde bulundu.