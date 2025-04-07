Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u 4-1 yendi ve Galatasaray ile olan puan farkını 3’e indirdi. Maç sonrası Sergen Yalçın Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Sergen Yalçın’ın Ekol TV’de yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Fenerbahçe için en büyük sorun rakibin ayağına bakıyorsun, anlatma bir şey. 'Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı zor' hiç zor değil. Kazandın kazandın, kazanamadın fişi çekersin. Bitti iş, geçmiş olsun. Bundan sonraki 8 maçta bir beraberlik alırsan çok büyük bir sürpriz de olmazsa fişi çekersin. Beraberlikte bile bitti işin.”

'4 MAÇIN 4'ÜNÜ DE KAZANIR'

“Sezon başından beri Galatasaray 1 maç kaybetmiş o da Beşiktaş deplasmanı, kaç tane kaybedecek. 8 maç kaldı. 8 maçın 4 tanesini içeride oynuyor 4'ünü de kazanır. Bir de İstanbul var, 3 deplasmanı var Galatasaray'ın. Samsun, Trabzon ve Göztepe'ye gidiyor. Diğer 5 maç da İstanbul'da. Onlar Beşiktaş'a kaybetti ama Fenerbahçe'yi eleyerek toparlandılar. Kupada büyük bir ihtimalle final oynayacak. Çok büyük bir sürpriz olmazsa kupada final oynayacaklar. Bu kadar basit. Okan Hoca kupanın birini tutacak kulpundan. Şimdi Samsun maçını kazanırsa 2. kupayı tutacak bir tarafından. “