A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı’ndaki toplantıda konuşan Yalçın, önemli açıklamalar yaptı.

Milli Takım kadrosuna alınmayan Göztepeli futbolcu Arda Okan Kurtulan hakkında sorulan soruya cevap veren Yalçın, Göztepe teknik direktörü Stoilov'a yanıt vererek, "Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor.’’ dedi.

YALÇIN: EVRAK YETİŞMİYOR

Futbolcunun evraklarının yetişmediğini belirten Yalçın, ‘’Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor oyuncu. Biz sadece onu belirttik. Bu işlemler yapılırken de evraklarla yapılıyor. Yani bu sözle yapılmıyor, telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Açık söyleyelim onu. Ama bu herhalde bir süre gerektiriyor aslında kadroyu açıkladığımızda. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey.’’ dedi.

STOİLOV NE DEMİŞTİ?

Göztepe teknik direktörü Stoilov, Arda ile ilgili, "Ben aslında Arda ile konuşup o durumu anlatmaya çalıştım. Çünkü bence milli takıma gitmesi için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bunu kendisine de söyledim. Ben aslında bu yaşanan işte bir belge yetişmedi vesaire... Buna çok inanmıyorum yani böyle bir saçmalığa ben çok fazla inanmıyorum.’’ demişti.